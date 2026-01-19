Гинцбург: "консервы" вакцин помогут разработать препарат от нового патогена

Благодаря такой технологии создали вакцину против гриппа, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома и COVID-19, подчеркнул научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Резерв вакцинных препаратов, так называемых "консервов", в будущем, при появлении нового и опасного патогена с пандемическим потенциалом, поможет создать препарат легче и быстрее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Безусловно. Банк "консервов" вакцинных препаратов, то есть прототипы вакцин против тех возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут вызвать крупные эпидемии и даже пандемии, является единственно верным подходом к решению этой проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос поможет ли опыт создания вакцин в будущем разработать препарат быстрее и легче.

Гинцбург объяснил, что платформенный подход к созданию вакцины позволяет на основе одной технологии создавать другие вакцинные препараты против возбудителей, передающихся воздушно-капельным путем и способных вызывать крупные эпидемии и пандемии. В частности, благодаря этой технологии была создана вакцина против гриппа, против возбудителя ближневосточного респираторного синдрома и против COVID-19. "На основании этой же платформы можно продолжать дальнейшую работу по созданию вакцин", - подчеркнул он.