Диетолог Солнцева: высокое потребление трансжиров увеличивает риск смерти

Они содержатся в фастфуде, выпечке, шоколаде и кондитерских изделиях, сообщила научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Высокое потребление трансжиров, содержащихся в фастфуде, увеличивает риск смерти от любой причины на 34%. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"Есть данные о канцерогенном эффекте трансжиров, что способствует возникновению онкологических процессов в организме. Негативное влияние на микробиоту кишечника может влиять на функции иммунной системы, а также приводит к воспалительным процессам в нашем организме. И в итоге, конечно, к преждевременному старению и развитию хронических заболеваний, которые приводят к смерти человека. Поэтому говорят о том, что высокое потребление трансжиров увеличивает риск смерти от любой причины на 34%", - сказала Солнцева.

Она отметила, что вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, увеличивается на 28%, от инсультов - на 21%. Считается, что ежегодно во всем мире около 280 тысяч смертей связаны с потреблением трансжиров промышленного производства (данные Всемирной организации здравоохранения). ВОЗ рекомендует взрослым ограничивать потребление трансжиров до менее 1% от общей энергетической ценности дневного рациона, что составляет менее 2,2 г в день при рационе в 2 000 калорий.

Трансжиры могут содержаться, в том числе в выпечке, шоколаде и кондитерских изделиях.