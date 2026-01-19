ФМБА: "гонконгский грипп" пока не сможет вызвать пандемию

Циркулирующий штамм H3N2 является сезонным, отметили в Федеральном медико-биологическом агентстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Штамм вируса гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп, пока не сможет вызвать пандемию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Циркулирующий в настоящее время штамм H3N2 является сезонным. Угроза развития пандемии в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов сообщал ТАСС, что очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет наблюдаться в период с января по февраль.