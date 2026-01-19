В Петропавловске-Камчатском за ночь вывезли более 2,5 тыс. куб. м снега

За первую половину января в городе выпало 150% месячной нормы осадков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. За прошедшую ночь из Петропавловска-Камчатского вывезли порядка 2,5 тыс. куб. м снега. Об этом сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Два мощных циклона подошли к берегам Камчатки 13 и 15 января, после которых в Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС муниципального уровня. За первую половину января в городе выпало 150% месячной нормы осадков.

"Снежные массы увозили с территорий, прилегающих к перекрестку Тушканова-Лукашевского-Войцешека. Работало более 30 самосвалов, вывезено более 2,5 тыс. куб. м снега", - рассказали в правительстве Камчатки.

Кроме того, по проспекту Циолковского, улицам Зведзная и Дальневосточная велись работы по снегоочистке. Также техника работала в межквартальных и внутриквартальных проездах города.

Глава региона Владимир Солодов назвал ситуацию на дорогах после циклонов критической: "Ситуация на дорогах города критическая. До 21 января необходимо обеспечить расширение всех магистральных дорог, восстановить полноценное проезжее состояние и необходимое количество полос. К завтрашнему утру, 20 января, дорожники обязаны добиться нормального проезда на проспекте Циолковского, Дачной и на федеральной трассе в районе Высотной. Отдельное внимание уделить улице Автомобилистов", - написал в своем Telegram-канале губернатор.