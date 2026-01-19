Эксперт Макаренцева разъяснила, как получить повышенный маткапитал

Размер выплаты определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом, сообщила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проиндексированный маткапитал смогут получить те, кто обратится за ним после 1 февраля 2026 года. Выплата увеличится, даже если ребенок родился до этой даты. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева.

"Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Это означает, что если ребенок родится, например, 31 января, а заявление на получение материнского капитала будет подано после 1 февраля, семья получит уже проиндексированную сумму", - сказала Макаренцева.

Она пояснила, что такой порядок позволяет учитывать актуальные социально-экономические условия и обеспечивает равные правила для всех получателей меры поддержки.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первенца составила 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно могла получить почти 222 тыс. рублей.

Маткапитал планируют проиндексировать в России 1 февраля 2026 года.