Кабмин поддержал законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект, защищающий участников специальной военной операции от сокращения на работе. Это следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата.

По закону, с сотрудниками, которые отправляются на военную службу, трудовой договор приостанавливается, место за ними сохраняется. В течение трех месяцев после окончания службы они имеют право выйти к прежнему работодателю.

Теперь предлагается ввести для ветеранов СВО, вернувшихся на работу, дополнительную соцгарантию. Им должно быть предоставлено преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата (но только при условии равной квалификации и производительности). По задумке, мера распространится на тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения и в военное время. В случае принятия в нынешней редакции закон может вступить в силу с 1 сентября.

Аргументация авторов

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов, включая председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вице-спикера Анну Кузнецову ("Единая Россия"), главу комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия").

Авторы отметили, что сейчас социальные гарантии при сокращении штата есть для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий по защите Отечества, родителей несовершеннолетних детей в случае, если другой родитель призван на военную службу, некоторых других категорий. Но для ветеранов СВО они пока не установлены.

"Выполнение задач в военных условиях связано с повышенным риском для жизни и здоровья, требует особого мужества. Предоставление данной категории граждан дополнительных социальных гарантий в сфере трудовых отношений являлось бы справедливой мерой признания их заслуг", - считают парламентарии.

Они отмечают, что мера продемонстрирует признание государством заслуг участников СВО и "будет способствовать их успешной реинтеграции в гражданскую жизнь после выполнения особых задач".

Законопроект ранее уже поступал на отзыв в правительство и был поддержан при условии доработки. Кабмин тогда указал на необходимость уточнить несколько формулировок и срок вступления закона в силу. "Замечания, изложенные в заключении правительства Российской Федерации от 20 ноября 2025 года, в законопроекте учтены", - говорится в нынешнем отзыве.​​​​​