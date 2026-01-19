Сальдо: жители Херсона празднуют Рождество по православным традициям
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жители Херсона отмечают Рождество по православному календарю - в январе, несмотря на перенос даты праздника украинскими властями. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
"Мы ведь славяне, у нас один народ. Режим украинский все делает для того, чтобы дистанцироваться даже от традиций, которые были у нас веками созданы. Перенесли Рождество, теперь празднуется вместе с католическим Рождеством до Нового года, и даже крещение 6 января было. Но тем не менее большая часть людей продолжает [православные] традиции соблюдать. И Сочельник, и Рождество отмечали так же, как и мы, с 6 на 7 января", - сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что необходимо выполнить цели СВО и освободить этих людей.