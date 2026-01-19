В Красноярском крае на месте схода лавины восстановили движение

На ликвидацию последствий схода привлекалось 13 человек и 7 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края, ограниченное из-за схода лавин, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"19.01.2026 в 08:45 (04:45 мск - прим. ТАСС) работы по расчистке дорожного полотна завершены, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на ликвидацию последствий схода привлекалось 13 человек и 7 единиц техники.

Рано утром 19 января на юге Красноярского края на 26-27 км автодороги Курагино - Черемшанка произошел сход снежной массы общим объемом 100 кубометров. Движение на дороге было ограничено. Пострадавших нет.

В селе Черемшанка проживают более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы.