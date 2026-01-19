Краснов: президиум Верховного суда РФ увеличит число рассматриваемых дел

Правовые позиции должны быть понятны простым людям, у которых есть явный запрос на справедливость, сообщил председатель Верховного суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число рассматриваемых президиумом Верховного суда России дел будет расти. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Роль Верховного суда заключается в ясном, системном и своевременном формировании правовых позиций. Я уже не раз подчеркивал, они должны быть понятны не только судейскому сообществу, но и широкой юридической общественности, простым людям, у которых есть явный запрос на справедливость", - заявил Краснов в интервью "Коммерсанту".

"В этом контексте принципиально усиление роли президиума и пленума Верховного суда. Формат работы данных органов был скорректирован, можно сказать, они получили новое дыхание. И это касается не только толкования права по самым острым волнующим людей вопросам, но и вовлеченности президиума Верховного суда как высшей судебной инстанции в осуществление правосудия. Число рассмотренных им дел будет возрастать", - пообещал Краснов.

По его словам, противоречивые подходы судов подрывают доверие к судебной власти. Важно соблюдать единообразие практики - ведь это не абстрактный лозунг, а фундаментальный элемент правовой определенности.

Постановления пленума и обзоры судебной практики Верховного суда в первую очередь должны быть направлены на служение обществу, подчеркнул Краснов. "Среди наиболее актуальных вопросов вижу защиту социальных прав граждан, семей с детьми, участников специальной военной операции, пенсионеров, инвалидов", - заметил он, добавив, что эти и другие вопросы напрямую затрагивают справедливость в обществе и экономическую стабильность страны.

Это стратегический курс, от которого зависит доверие к правосудию, заверил Краснов. Для установления единых подходов к правоприменению он дал поручение обеспечить стажировку судей из регионов не в кассационных инстанциях, а в Верховном суде.