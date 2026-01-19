Минпросвещения разъяснило порядок применения оценок за поведение в школах

Это касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика, сообщила сообщила заместитель министра Ольга Колударова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оценки за поведение в школах планируется использовать в системе поощрения учащихся, для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска. Об этом РБК сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

"Введение оценки поведения в школах - это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика", - отметила она изданию.

По ее словам, такая оценка призвана усилить воспитательную роль школы, привить уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога. Результаты оценки могут применяться индивидуально к каждому ученику.

Ранее Минпросвещения подготовило проект приказа о внедрении оценки за поведение. В ведомстве уточнили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года.