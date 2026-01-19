Краснов пообещал увеличить возможность дистанционного участия в заседаниях судов

По словам председателя Верховного суда России, в этом направлении ведется работа

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов пообещал увеличить возможность дистанционного участия сторон в судебных заседаниях.

"Работа в этом направлении ведется, но использование систем дистанционного подключения к судебным заседаниям пока далеко не во всех случаях выступает альтернативой очному участию в процессах, в том числе из-за сложностей технического характера, разного уровня оснащенности судов, ненадлежащей подготовки судебных работников в сфере цифровых компетенций. Все эти препятствия будут последовательно устраняться", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

Краснов подчеркнул, что развитие судебной системы - это не столько вопрос процессуальных реформ или цифровизации, сколько вопрос доверия к судье, к судебному решению, к государству.

"Обеспечить его можно лишь при условии независимости судей, их высокого профессионализма, четких правовых позиций Верховного суда. Именно в этом направлении судебная система должна и будет развиваться", - заверил он.