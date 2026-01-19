Эксперт Воротников: создание турмаршрутов в Арктике поможет развитию общин КМНС

Это позволит гостям увидеть уникальную культуру и природу страны, а также поддержать местный бизнес и создать дополнительные рабочие места, отметил доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Создание национальных туристических маршрутов в Арктике даст возможность для экономического развития общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом ТАСС заявил координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Ранее правительство РФ утвердило мероприятия на трехлетний период, которые помогут реализовать Концепцию устойчивого развития КМНС, Сибири и Дальнего Востока. Эта концепция также предполагает создание национальных туристических маршрутов к памятникам истории и культуры, которые расположены в местах проживания коренных народов.

"Создание национальных туристических маршрутов является важной частью Концепции устойчивого развития коренного населения Севера. Возникает возможность для общин КМНС сочетать экономическое развитие, получение дохода с ростом сохранения природного и культурного наследия, что обеспечивает устойчивое развитие территорий проживания коренного населения", - считает эксперт, добавив, что такие маршруты позволят "путешественникам познакомиться с уникальной культурой и природой страны, одновременно способствуя развитию местного бизнеса и созданию рабочих мест".

По словам Воротникова, в документе предусмотрены механизмы поддержки общин коренных народов, занимающихся этнотуризмом, в том числе поддержка малого предпринимательства. Все это даст стимулы для создания и модернизации необходимой инфраструктуры. Эксперт отметил, что перспективные проекты для такого направления туризма в Арктике уже есть. Среди них экскурсии по живописным горным массивам Хибины в Мурманской области, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, маршрут по местам обитания эвенкийских и юкагирских семей, занимающихся оленеводством и охотничьим промыслом, в Якутии, посещение чукотских поселений, где можно узнать об искусстве резьбы по моржовым костям и понаблюдать за поведением китов на побережье Берингова моря.