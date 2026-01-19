Краснов считает необходимым менять подход к оплате труда судей

Председатель Верховного суда отметил, что проблема текучести и нехватки кадров в аппаратах судов является одной из наиболее острых и болезненных

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Верховный суд РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает необходимым менять подход к оплате труда судей и работников аппаратов судов.

"Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги [лет]. Такой подход к оплате труда необходимо менять", - заявил Краснов в интервью "Коммерсанту".

"У судьи особая миссия и она должна достойно оплачиваться в любой период работы", - заметил Краснов. В частности, по его словам, будут повышаться социальные гарантии и в регионах, работа в которых сопряжена с повышенной нагрузкой или опасностью. Председатель Верховного суда сообщил, что ведется работа над изменением учета стажа судей, работающих в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. В этих субъектах РФ один день работы будет приравниваться к двум дням стажа.

Глава Верховного суда признал, что многие вопросы носят застарелый характер. Например, несколько лет не индексировалась зарплата, что повлияло на отток кадров. Перед новым гендиректором Судебного департамента поставлена задача преодолеть весь пласт накопившихся проблем совместно с руководством Верховного суда, подчеркнул Краснов.

Он отдельно отметил, что проблема текучести и нехватки кадров в аппаратах судов - одна из наиболее острых и болезненных, при том, что именно сотрудники аппаратов судов несут критически важную часть нагрузки для обеспечения правосудия. Повышение их социального статуса, уровня оплаты труда и создание реальных карьерных лифтов в судейский корпус, считает он, "не просто кадровая мера, это инвестиция в устойчивость всей судебной системы". Без профессионального и мотивированного аппарата судов, убежден он, невозможно говорить ни о разумных сроках, ни о качестве судебных решений.