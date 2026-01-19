Краснов заявил, что борьба с коррупцией в судебной системе продолжится

Председатель Верховного суда отметил, что коррупция подрывает авторитет правосудия

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Последовательная борьба с коррупцией в судебной системе будет продолжена. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Последовательная борьба с ней будет продолжена. Это в том числе касается различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия, - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Краснов напомнил, что тему коррупции в судебной системе он уже неоднократно поднимал, давал ясные и недвусмысленные сигналы.