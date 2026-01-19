Краснов пообещал применять взвешенные решения по ротациям судей

Глава Верховного суда РФ отметил, что это необходимо для предотвращения коррупции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает необходимым применять ротацию судей для предотвращения коррупции, но уверен, что такие решения должны быть тщательно взвешены.

"Что касается ротации кадров, она будет применяться, хотя сама по себе и не является универсальной панацеей от коррупции", - отметил Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".

В то же время он подчеркнул, что любые подобные меры "должны быть тщательно продуманы, так как механическое перемещение судей без учета специфики дел, регионов, судебной нагрузки не всегда может положительно сказаться на качестве правосудия".

"Я убежден, что эффективная антикоррупционная политика в судебной системе строится, прежде всего, на качественном кадровом отборе, прозрачной работе квалификационных коллегий, неотвратимости ответственности и реальных гарантиях независимости судьи", - подчеркнул он.

По убеждению Красного, здесь важно обеспечение необходимого баланса. Именно такую задачу он поставил перед Высшей квалификационной коллегией судей РФ - поддерживать высокую планку профессиональных стандартов. По его словам, в этих целях будет расти и роль Университета правосудия им. В. М. Лебедева как основной площадки повышения квалификации и дополнительного образования для судебного корпуса.