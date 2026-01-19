Skyeng: большинство россиян считают английский самым полезным языком для карьеры

При этом 18% отдают предпочтение китайскому, говорится в исследовании онлайн-школы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 50% россиян считают английский самым полезным языком для карьеры. При этом 18% отдают предпочтение китайскому, а 10% - арабскому, следует из опроса онлайн-школы иностранных языков Skyeng, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян (53%) назвали английский язык самым полезным для карьеры в 2026 году. Он сохраняет статус универсального рабочего языка и остается базовым требованием во многих профессиях. На втором месте оказался китайский язык, который считают перспективным 18% опрошенных. Третью позицию занял арабский язык - его важность для карьеры отметили 10% респондентов, что отражает растущий интерес к рынкам Ближнего Востока", - говорится в результатах исследования.

Согласно представленным данным, европейские языки заметно уступают: испанский выбрали 7%, немецкий - 4%, французский - 2%. Японский язык считают полезным для карьеры 3% опрошенных.

При этом большинство россиян признают, что их уровень иностранного языка пока не полностью соответствует карьерным задачам. Лишь 15% респондентов полностью довольны своим уровнем владения языком. Еще 20% оценивают его как частично достаточный и продолжают обучение. В то же время 27% признаются, что не удовлетворены уровнем языка и испытывают из-за этого тревогу, а 37% не считают знание иностранного языка важным фактором для собственной карьеры.

"Интересно и то, что без конкретной цели, просто для себя и в удовольствие чаще всего учат японский (33%), французский (31%) и испанский (25%). В ближайшие годы ценность языка будет определяться не количеством выученных слов, а его прикладной пользой - умением решать конкретные рабочие задачи, вести переговоры и адаптироваться к новым профессиональным направлениям", - приводятся слова академического директора школы Анастасии Екушевской.

В опросе приняли участие более 1 200 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках России.