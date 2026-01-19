Стало известно, где россияне предпочитали отдыхать в новогодние праздники

Самыми популярными зарубежными странами для отдыха стали Турция, Таиланд и ОАЭ, говорится в исследовании ВТБ и OneTwoTrip

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями из зарубежных стран для отдыха россиян в минувшие новогодние праздники оказались Турция, Таиланд и ОАЭ, говорится в совместном исследовании ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть - до 33% всех бронирований. Самыми востребованными странами стали Турция (доля отельных заказов в стране составила 12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также спросом пользовались Беларусь и Китай", - отмечается в исследовании.

Средняя стоимость бронирования в отелях этих стран оказалась 19,7 тыс. рублей, тогда как годом ранее - 22,1 тыс. рублей.

При этом большинство россиян традиционно предпочли провести Новый год в России - на внутренние направления пришлось 67% от всех отельных заказов. Лидерами стали Москва (20,3% отельных бронирований), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4%). В топ-5 вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3%).

Наибольшие траты россиян в новогодние праздники пришлись на кафе и рестораны - 14 млрд рублей (рост на 23% год к году). Наибольший рост показали траты на культурные мероприятия. Расходы на театры и кино выросли более чем в три раза и достигли 2 млрд рублей, при этом число оплат увеличилось в два раза - до 1,9 млн операций у клиентов ВТБ.