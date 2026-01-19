В Приморье отловили четвертого с начала года тигра

Животное направят в реабилитационный центр

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Амурского тигра, четвертого с начала года, отловили в селе Андреевка в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Четвертого тигра с начала года отловили в селе Андреевка Хасанского округа. По информации специалистов, особи более трех лет, а вес [составляет] 130-140 килограммов. Животное направят в реабилитационный центр села Алексеевка на обследование, где решат его судьбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отлов произвели сотрудники охотнадзора Приморья и специалисты центра "Земля леопарда".