В Петербурге на новый городской транспорт направят более 32 млрд рублей

В ближайшие три года планируется поставка в город 373 единиц транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Более 32 млрд рублей предусмотрено в бюджет Петербурга на обновление подвижного состава в городе до 2028 года, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"На период с 2026 по 2028 годы суммарно в бюджете предусмотрено более 32 млрд рублей на обновление подвижного состава. Мы уже взяли высокие темпы по замене старых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро на новые и продолжим работу в данном направлении", - рассказал Поляков.

Так, в ближайшие три года планируется поставка в Петербург в общей сложности 373 единиц транспорта (34 электробусов, 7 троллейбусов, 26 трамвайных вагонов, 306 вагонов метро).

В прошлом году Петербург получил почти 750 единиц различного вида транспорта. В том числе порядка 300 автобусов российских производителей - Нефтекамского автомобильного завода, завода "Волгабас Волжский", Ликинского автомобильного завода.