В Петербурге для синей ветки метро поставят 90 вагонов в 2026 году

Из Фонда национального благосостояния были выделены почти 97 млрд рублей на обновление поездов Петербургского метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Запуск поездов на Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена ожидается в 2026 году. Всего в этом году для Петербурга поставят 90 вагонов в синем цвете, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"В 2026 году ожидаем поставку 90 новых современных вагонов (15 составов по 6 вагонов) в синем исполнении для Московско-Петроградской линии", - сообщил Поляков.

В ноябре 2025 года "Октябрьский электровагоноремонтный завод" завершил сборку состава "Балтиец-2", который будет курсировать по Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена. Всего завод изготовит 950 новых вагонов для Петербурга - практически половину парка.

В прошлом году в общей сложности город получил 120 современных вагонов "Балтийцев", в том числе 72 вагона (9 составов) в красном исполнении. Всего за три года компания "Трансмашхолдинг" передала метро Петербурга 344 вагона.

"Так, сегодня 37 новых современных составов "Балтиец" уже обслуживают пассажиров Кировско-Выборгской линии. Кроме того, пассажиры линии 1 уже успели оценить новых "Балтийцев" в коричневом исполнении. 5 составов, предназначенных для строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии были выведены на "красную", чтобы испытать их в реальных условиях, перед началом работы в подземке между станциями "Путиловская" и "Юго-Западная", - рассказал Поляков. Еще один состав в фиолетовом исполнении подготовлен для работы на Фрунзенско-Приморской линии.

Из Фонда национального благосостояния были выделены почти 97 млрд рублей на обновление поездов Петербургского метрополитена. До 2031 года в город будут поставлены 950 вагонов этой модели. Они будут отличаться цветовой гаммой (для каждой линии свой цвет поездов, - прим. ТАСС) и некоторыми деталями интерьера.