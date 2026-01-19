В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

Злоумышленники также применяют логотипы, аналогичные официальным, и советуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мошенники рассылают сообщения якобы от "Госуслуг", что не могут использовать электронный адрес для уведомлений и просят перезвонить в "техподдержку". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, разместив пример такой уловки.

Так, мошенники отправляют человеку якобы запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом при возникновении вопросов просят позвонить в "техподдержку" на указанный номер телефона. В мошеннической рассылке даже указано, что нельзя сообщать коды неизвестным.

"В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки", - говорится в сообщении УБК.

Мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС, но это часть мошеннической схемы.

"Единственный адрес, с которого вам могут написать "Госуслуги", - no-reply@gosuslugi.ru", - подытожили в киберполиции.