В Новосибирске военному госпиталю ЦВО вручили орден Пирогова и боевое знамя

В церемонии приняли участие представители командования ЦВО, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ветераны и личный состав лечебного заведения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Врио командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров вручил 425-му военному госпиталю ЦВО орден Пирогова по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров в торжественной обстановке, Указом президента Российской Федерации, вручил 425-му военному госпиталю Центрального военного округа орден Пирогова. Ритуал прикрепления ордена к полотнищу знамени провели в военном госпитале. В церемонии приняли участие представители командования ЦВО, губернатор Новосибирской области [Андрей Травников], ветераны и личный состав лечебного заведения", - говорится в сообщении.

Кроме вручения госпиталю ордена, отличившимся военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале и проявившим мужество при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" I и II степени, а также медали "Жукова".

"Госпиталь достойно, проявляя мужество и отвагу на полях сражений в зоне специальной военной операции, заслуженно награжден орденом Пирогова. Это прежде всего заслуга находящихся здесь врачей, тех, кто сегодня выполняет свой долг, вместе с нашими бойцами находится на передовой, оказывает первую медицинскую помощь", - привели слова Овчарова в пресс-службе.