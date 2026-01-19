Брюс Спрингстин сравнил действия полиции в Миннеаполисе с тактикой гестапо

Американский певец посвятил песню погибшей активистке Рене Гуд

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин сравнил с тактикой гестапо действия полиции в Миннеаполисе, а также посвятил песню погибшей в столкновении с правоохранителями активистке Рене Гуд. Об этом сообщил телеканал NBC.

В прошедшие выходные 76-летний исполнитель во время концерта в штате Нью-Джерси обратился к публике, резко осудив действия правоохранительных органов в Миннеаполисе. Он утверждал, что "они вторглись в американский город и используют тактику гестапо против своих сограждан". Музыкант также посвятил свою песню 1978 года The Promised Land ("Земля обетованная") активистке Гуд, которую застрелил полицейский.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января во время операции по поиску нелегальных иммигрантов сотрудники ICE потребовали от протестовавшей против их действий Рене Гуд, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по водителю из табельного оружия. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты Тим Уолц пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. В городе начались масштабные акции протеста.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп. В Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE.

Спрингстин в 1984 году выпустил пластинку Born in the U.S.A, семь синглов с которой попали в топ-10 музыкального парада журнала "Биллборд". Альбом 15 раз был признан платиновым в США (продано более 15 млн копий). Музыкант в 1994 году был удостоен премий "Золотой глобус" и "Оскар" за саундтрек Streets of Philadelphia к фильму Джонатана Демми "Филадельфия" (1993). В 2016 году он был награжден Президентской медалью Свободы.