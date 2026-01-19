В Запорожской области без света остаются более 4 тыс. потребителей

Энергетики планируют завершить ремонтные работы до конца суток

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Энергоснабжение более 4 тыс. потребителей продолжают восстанавливать в Запорожской области после ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго региона.

"По состоянию на 08:00 [мск] 19 января без электроснабжения остаются 4 192 потребителя. Аварийные бригады задействованы в усиленном режиме и выполняют необходимые мероприятия для полного восстановления подачи электроэнергии. Энергетики планируют завершить ремонтные работы до конца текущих суток", - говорится в сообщении.

Ранее без электроснабжения оставались 7 641 абонент, по данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.