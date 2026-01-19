Глава "Литфонда" призвал опираться на интуицию при покупке редких вещей

Вкупе с провенансом и экспертизой это помогает в борьбе с подделками, считает Сергей Бурмистров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Приобретение редких вещей на аукционах требует от коллекционера развитой интуиции, именно она становится "мощным орудием" в борьбе с подделками в совокупности с провенансом и экспертизой. Таким мнением в интервью ТАСС поделился генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Провенанс и экспертиза - это действительно в некотором роде купленное спокойствие коллекционера. Но любой профессиональный и опытный коллекционер знает, что ни то, ни другое не дает 100-процентной гарантии. Когда искусство стало стоить денег, тогда же появились и подделки. Экспертиза развивается, но совершенствуются и методы поддельщиков. Провенанс можно создать, экспертизу талантливо обмануть, но, на мой взгляд, самое мощное оружие коллекционера - это интуиция, знания и насмотренность, поскольку коллекционирование - это безусловный талант", - уточнил Бурмистров, напомнив о плеяде таких советских коллекционеров, как Соломон Шустер, Илья Зильберштейн, Николай Смирнов-Сокольский, Александр Шлепянов и Игорь Качурин.

По его словам, эти люди покупали предметы интуитивно, чувствуя, где оригинал, а где подделка. "И сегодня мы просто молимся на тех наших клиентов, которые собирают коллекции своим умом и сердцем, а не чужими советами и мнениями", - поделился собеседник агентства.

Самыми ценными предметами на рынке являются раритеты с чистым провенансом - то есть имеющие "прозрачное происхождение". Бурмистров напомнил, что здесь играют роль упоминания в каталогах выставок и частных собраний, владельческие пометы, фотодокументация, воспоминания художников и коллекционеров.

"Конечно, выставляя на аукционе любое серьезное произведение, нам всегда важно услышать дополнительное мнение искусствоведа-профессионала, ведь полученная экспертиза, в любом случае, - еще один кирпичик в фундаменте надежности покупки для наших клиентов", - заключил глава "Литфонда".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.