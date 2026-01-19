В Петербурге провели более 120 испытаний умного трамвая

Основой для тестируемых беспилотных технологий является используемая на транспортных средствах предприятия система обеспечения активной безопасности и помощи водителю

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Более 120 испытаний умного трамвая с автопилотом провели на специально оборудованном полигоне в Петербурге. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"В настоящее время предприятием (СПб ГУП "Горэлектротранс", - прим. ТАСС) проводятся мероприятия по тестированию беспилотного движения трамваев на специально оборудованном полигоне. За 2025 год было проведено более 120 испытаний одного трамвайного вагона "Богатырь-М" - 71-923М производства ООО "ПК Транспортные системы", - сообщил Поляков.

Основой для тестируемых беспилотных технологий является используемая на транспортных средствах предприятия система обеспечения активной безопасности и помощи водителю. В СПб ГУП "Горэлектротранс" эксплуатируется 339 трамваев, оснащенных такой системой. В рамках программы развития предприятия "Сохраняя историю, движемся в будущее" до 2030 года планируется приобретение еще 261 трамвайного вагона с таким оборудованием.

В июне 2023 года петербургский "Горэлектротранс", российский разработчик искусственного интеллекта для наземного транспорта компания Cognitive Pilot и российский производитель подвижного состава ООО "ПК Транспортные системы" подписали соглашение о создании полностью беспилотного трамвая в Петербурге. Тогда же было анонсировано создание на базе "Горэлектротранса" полигона для испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного автономного движения общественного электротранспорта.