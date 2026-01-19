В Петербурге не планируют расширять зону платной парковки в 2026 году

В Городе функционирует 18 перехватывающих автостоянок на 1 795 парковочных мест и 14 городских автостоянок на 2 061 машино-место

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Зону платной парковки не планируется расширять в текущем году, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Планов по расширению зоны платной парковки в 2026 году нет", - сообщил он.

По словам Полякова, на сегодня среди приоритетов в формировании единого парковочного пространства в городе - развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые. Это связано с необходимостью регулирования транспортных потоков, в том числе личных автомобилей, въезжающих в центр Петербурга. "В частности, благодаря перехватывающим автостоянкам мы создаем условия для использования общественного транспорта автовладельцами, тем самым сокращая пробки в утренние и вечерние часы-пик", - отметил он.

На сегодняшний день в Петербурге функционирует 18 перехватывающих автостоянок на 1 795 парковочных мест и 14 городских автостоянок на 2 061 машино-место.

Зона платной парковки в Петербурге охватывает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и Крестовский остров. Она действует с 08:00 до 20:00 ежедневно.