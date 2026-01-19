Крещенские мероприятия в Главном храме ВС РФ посетили свыше 2 тыс. человек

Праздничное богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господня прошли в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье. Всего их посетили более 2 тыс. человек, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

Там отметили, что праздничное богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков.

"В ночь с 18 на 19 января крещенские мероприятия в Главном храме ВС РФ посетили более 2 тысяч человек. Они поклонились Главной иконе храмового комплекса "Спас Нерукотворный", подаренной собору президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2020 году, приняли участие в молебне, посвященном Богоявлению - Крещению Господню, а также окунулись в иордань", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что помимо жителей Москвы и Подмосковья участниками крещенских мероприятий стали военнослужащие Московского гарнизона, а также члены их семей.

"Каждый желающий смог окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могли переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - подчеркнули там.

"В честь Крещения, одного из 12 главных христианских праздников, в 09:00 мск в Главном храме ВС РФ состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит епископ Павлово-Пасадский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Силуан. По окончании литургии, им будет совершен чин Великого освящения воды. Набрать освященную воду и окунуться в купель сможет каждый желающий до 19:00 мск 19 января", - добавили в Минобороны.