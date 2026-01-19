В Ростовской области после ЧП с мостом восстановили движение

Самосвал поднятым кузовом снес переходной пешеходный мост, который упал на дорогу

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Движение транспорта полностью восстановили в Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон", где 18 января вечером самосвал поднятым кузовом снес переходной пешеходный мост, который упал на дорогу, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Мост убран, движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ЧП случилось на 929 км трассы М-4 в Каменском районе в направлении на Москву. В ДТП пострадал водитель грузовика.