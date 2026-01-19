Пушилин: положение ВС РФ создает предпосылки к решению проблем с водой в ДНР

Российские войска приближаются к Славянску, сообщил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Российские войска приближаются к Славянску, что создает предпосылки к улучшению ситуации с водой в ДНР. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава республики Денис Пушилин.

"Мы видим, что силы наши приближаются к Славянску. И это, в свою очередь, конечно же, создаст необходимые предпосылки для возобновления полноценного водоснабжения нашего региона", - сказал Пушилин.