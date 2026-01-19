В Москве стали доступны онлайн-консультации специалистов госветклиник

Владельцы питомцев смогут дистанционно получить квалифицированные рекомендации или скорректировать схему лечения домашнего животного после проведенного обследования в ветеринарной клинике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Онлайн-консультации врачей государственных ветклиник запустили в Москве. Услуга доступна на портале mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В столице для владельцев домашних животных мы запустили услугу телеветеринарии. Теперь москвичи смогут оперативно получить онлайн-консультацию специалистов государственных ветеринарных клиник по аудио- или видеосвязи. Новый онлайн-формат взаимодействия с врачом избавит владельцев домашних животных от необходимости тратить время на дорогу в клинику", - рассказала Ракова.

По ее словам, владельцы питомцев смогут дистанционно получить квалифицированные рекомендации или скорректировать схему лечения домашнего животного после проведенного обследования в ветеринарной клинике.

Записаться на онлайн-консультацию можно через интерфейс сервиса "Запись на прием к ветеринарному врачу" на mos.ru. Необходимо выбрать дату и время приема. Заранее можно описать причину обращения, прикрепить фото питомца или результаты анализов, с которыми специалист сможет ознакомиться. Продолжительность консультации составляет до 20 минут. Данные о проведенном онлайн-приеме сохраняются в городской ветеринарной системе, владелец домашнего животного может ознакомиться с результатами онлайн-консультации в электронной амбулаторной карте на странице сервиса "Мой питомец".