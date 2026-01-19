АСИ запустило отбор проектов для развития Приазовья

Заявки принимаются до 31 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор перспективных предложений и проектов, направленных на развитие Приазовья в рамках реализации Стратегии устойчивого развития макрорегиона до 2040 года. Заявки принимаются до 31 января, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив запустило отбор предложений, направленных на реализацию Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. К участию приглашаются организации и индивидуальные предприниматели, представляющие научные, технологические, финансовые и организационные решения. Заявки с предложениями принимаются до 31 января", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что рассматриваются как уже готовые проекты и технологии, так и перспективные идеи и разработки в области мониторинга состояния окружающей среды, снижения уровня загрязнения Азовского моря, улучшения состояния особо охраняемых природных территорий, ликвидации дефицита питьевой воды, развития туризма, логистики и городской среды. "Экологическая повестка в Стратегии Приазовья рассматривается как фундамент развития макрорегиона. Сохранение и приумножение природного капитала напрямую связаны с качеством жизни людей, устойчивостью экономики и долгосрочной конкурентоспособностью территорий. Именно такая логика позволяет выстроить целостную модель развития, в которой экологическое благополучие, социальные эффекты и экономический рост взаимно усиливают друг друга", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ Георгия Белозерова.

В пресс-службе также добавили, что приоритет будет отдаваться проектам, демонстрирующим высокий уровень инноваций, а также создающим мультипликационный эффект для здоровья людей и состояния природы. Так, в рамках отбора проекты будут оцениваться по нескольким критериям, среди которых - стратегическая значимость, эффективность, инновационность, реализуемость и финансирование.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, предусматривающую восстановление благоприятных экологических условий, развитие туристского потенциала и повышение уровня благосостояния жителей региона. Стратегия включает мероприятия для семи регионов страны: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.