В Хабаровском крае завели дело об ущербе окружающей среде почти на 625 млн рублей

Организация-недропользователь, имея лицензию только на поиск и оценку россыпного золота, провела земельные работы с уничтожением плодородного слоя почвы

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбуждено в Хабаровском крае после того, как действия золотодобытчиков привели к ущербу почти в 625 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что организация-недропользователь, имея лицензию только на поиск и оценку россыпного золота, провела земельные работы с уничтожением плодородного слоя почвы на площади 400 000 квадратных метров лесного фонда. Причиненный окружающей среде ущерб составил 624 965 403 рубля. По постановлению природоохранного прокурора, направленному в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили после проведения проверки исполнения законодательства о недрах на лицензионном участке Кербинского лесничества в районе им. Полины Осипенко.