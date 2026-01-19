В Новосибирской области ночь на 17 января стала самой холодной в истории

Температура опустилась ниже минус 41,9 градуса

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Самая холодная ночь для 17 января за всю историю метеорологических наблюдений зафиксирована в Новосибирской области, когда температура опустилась ниже минус 41,9 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском УГМС.

Аномальные 40-градусные морозы установились в регионах Сибири 12-18 января. Они стали причиной отмены автобусных рейсов, занятий в школах и некоторых массовых мероприятий.

"17 января ночью в Мошково (Новосибирская область) была зафиксирована температура воздуха минус 41,9 градуса. Это стало рекордом дня, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году, когда в это же число температура опустилась до минус 37,5 градуса", - сказали ТАСС в ведомстве.

По словам специалистов, также 17 января температурный рекорд был побит в Кемеровской области. Станция на реке Кондома зафиксировала показатель минус 42,9 градуса, предыдущий самый холодный показатель для 17 января был в 1937 году - минус 39,3 градуса.