На горнолыжном курорте "Шерегеш" канатная дорога "Рыжая" возобновила работу

Канатная дорога принадлежит компании "Канатные дороги Малка"

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Канатная гондольная дорога "Рыжая" на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе возобновила работу, сообщили в пресс-службе дирекции курорта.

В ноябре 2025 года Таштагольский городской суд Кемеровской области на основании данных Сибирского управления Ростехнадзора на 90 суток приостановил деятельность канатной гондольной дороги "Рыжая". Тогда было установлено, что директор предприятия не аттестован в области промышленной безопасности. Кроме этого, не была проведена экспертиза промышленной безопасности объекта и полное техническое освидетельствование канатной дороги по истечении сроков эксплуатации после ввода в работу.

"Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание - гондольная канатная дорога Sky Way ("Рыжая") снова работает в штатном режиме", - сообщили в дирекции.

Канатная дорога принадлежит компании "Канатные дороги Малка", рядом расположен отель молодежного формата "Малка".

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.