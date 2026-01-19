Пушилин: прошедшие в ДНР снегопады помогут наполнить резервные водохранилища

Глава ДНР неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала Северский Донец - Донбасс может решить проблему водоснабжения региона

МАРИУПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Прошедшие в ДНР снегопады, пик которых пришелся на 15 и 16 января, помогут наполнить резервные водохранилища, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Снег и любого рода осадки для нашего региона сейчас имеют и положительную, наверное, оценку, потому что это все-таки возможность наполнить наши резервные водохранилища. Все, что связано с водой, для нашего региона в центре внимания", - сообщил он.

Ранее Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала Северский Донец - Донбасс может решить проблему водоснабжения региона.