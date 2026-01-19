В Кемерове продлили режим "черного неба"

Режим НМУ также продолжает действовать в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявленный на 15-19 января в Кемерове, продлен до 22 января. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

"В Кемеровском городском округе НМУ [продлен] до 18:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 22 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Также продолжает действовать НМУ в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, который продлится до вечера 20 января.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии атмосферного воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.