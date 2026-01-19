ТАСС: приставы приехали в квартиру Долиной, перешедшую к Лурье по решению суда

К дому в Ксеньинском переулке подъехал микроавтобус с надписью "ФССП России"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Судебные приставы приехали в квартиру певицы Ларисы Долиной в центре Москвы, которую артистка должна передать Полине Лурье по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в окружении певицы.

"Утром 19 января микроавтобус с надписью "ФССП России" заехал на территорию дома в Ксеньинском переулке. Из него вышли приставы и зашли в подъезд, в котором расположена квартира Долиной", - сказал собеседник агентства.

Представитель Долиной Сергей Пухов не смог в беседе с ТАСС ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. "Я не комментирую сведения о приезде приставов в эту квартиру", - сказал он.

Ранее Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница жилья Полина Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.