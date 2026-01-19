Следование мужчин советам матери считают неприемлемым 73% опрошенных россиян

Большинство женщин не готовы рассмотреть такого мужчину как потенциального партнера, считают аналитики АЦ ВЦИОМ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) считают неприемлемым, когда взрослый мужчина следует советам матери по жизненным вопросам. Такие данные приводятся в исследовании АЦ ВЦИОМ.

"73% россиян считают неприемлемым, когда взрослый мужчина следует советам матери по жизненным вопросам", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Аналитики отмечают, что большинство женщин не рассматривают такого мужчину в качестве потенциального партнера. Мужчины же гораздо лояльнее: лишь 39% из них отказались бы от отношений с женщиной в аналогичной ситуации.

Эксперты подчеркивают, что социальная норма довольно жестко наказывает мужчину за материнское влияние, объясняя его несостоятельностью самого мужчины или провалом воспитания. Исследователи отмечают социальный парадокс - основными носителями такой нормы являются сами женщины.

Опрос проводился 24 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.