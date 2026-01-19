Песков: Путин на Крещение по традиции окунулся в прорубь

Пресс-секретарь президента отметил, что для главы государства Крещение является большим праздником

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал изменять традициям и принял участие в крещенских купаниях. Глава государства окунулся в прорубь, поделился на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался, - ответил он на соответствующий вопрос. - Конечно, Крещение для него, как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник".

"Конечно, этот обряд, - заметил Песков, - многие соблюдают". "Есть те, кто это не соблюдает, - добавил он. - Это очень персональный вопрос".

Президентская традиция

Для 73-летнего Путина купание в проруби - вовсе не способ показать молодецкую удаль. Это дань культурной и, в некотором смысле, христианской традиции. Президент, как известно, человек верующий. К тому же, он находится в отличной физической форме и может себе позволить без риска для здоровья поддерживать экстремальные для большинства рядовых людей обычаи.

Впервые Кремль публично сообщил о том, что российский лидер искупался на Крещение в проруби в 2018 году. Тогда Путин находился в командировке в Санкт-Петербурге. Во время посещения мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни он принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Песков рассказывал тогда, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. По его словам, президент точно так же делал это на протяжении нескольких предыдущих лет, но "в более дискретной обстановке".

После этого случая планы президента на 19 января стали неизменно вызывать огромный интерес у широкой общественности. Подогрели его и опубликованные в 2021 году пресс-службой Кремля яркие кадры, на которых президент России в тулупе и валенках направляется к проруби, а затем, перекрестясь, погружается в нее.

Согласно официальной информации, Путин в последующие годы окунался в иордань в Подмосковье. Пропустил он только 2020 и 2022 годы. В первом случае не позволила пандемия коронавируса, находящаяся в самом разгаре. Во втором - Путин прислушался к рекомендациям медиков и служителей церкви, которые советовали принимать решение об участии в крещенских купаниях с учетом эпидемиологических условий.

Об обряде

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах этой реки и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Спасителя. Во время следующего приезда в Иорданию в 2012 году Путин принял участие в церемонии открытия российского Странноприимного дома рядом с местом крещения Иисуса Христа.

Купания в проруби, которые традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем. В Русской православной церкви при этом в целом благосклонно смотрят на данную традицию, если человек относится к погружениям в прорубь с благоговением и ему это позволяет здоровье.