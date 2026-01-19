В Челябинской области после ДТП с рейсовым автобусом обследуют 14 человек

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Полицейские в Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения двух автомобилей с рейсовым автобусом на автодороге в Коркинском округе, после которого медикам на обследование доставили 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, доставлены в медицинскую организацию для проведения обследования. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа. Инспекторами ДПС осуществляется регулирование дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, авария произошла около 10:00 (08:00 мск) на 3-м км автодороги Первомайский - Челябинск - Троицк в Коркинском округе. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса ПАЗ при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем. После этого автобус наехал на стоящий на обочине грузовик КамАЗ.