TF1 опубликовал новую видеозапись с ограблением Лувра

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Французский телеканал TF1 опубликовал новые кадры совершенного 19 октября 2025 года ограбления Лувра с камер видеонаблюдения в музее.

На видеозаписи, размещенной 18 января на сайте телеканала, зафиксировано, как после проникновения в помещение двух грабителей один из них вскрывает с помощью инструментов витрину, после разбивает ее руками и достает драгоценности. Затем они разбивают еще одну витрину и также забирают украшения, складывая их в сумку, с которой впоследствии скрываются с места преступления.

Как отмечает TF1, запечатленные действия длились четыре минуты.

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии".