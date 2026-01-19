В Приморье число многодетных семей выросло в 2,6 раза за 11 лет

Суммарный коэффициент рождаемости пока остается ниже среднероссийского, сообщила заместитель министра социальной политики и труда Приморского края Наталья Лунь

ВЛАДИВОСТОК, 19 января, /ТАСС/. Число многодетных семей выросло с 2015 года по 2026 год в Приморском крае в 2,6 раза. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС Дальний Восток заместитель министра социальной политики и труда Приморского края Наталья Лунь.

"Благодаря комплексной поддержке <…> количество многодетных семей у нас в Приморском крае увеличилось в 2,6 раза. Если на 1 января 2015 года численность многодетных была 9251 семья, то на 1 января текущего года у нас 24 335 многодетных семей. То есть в 2,6 раза", - сказала она.

Лунь добавила, что в многодетных семьях также растет количество детей - рождаются не только третьи, но четвертые и пятые дети.

"В 2022 году у нас было 439 детей, в 2025 году - 504 ребенка. Суммарный коэффициент рождаемости, к сожалению, пока остается ниже среднероссийского, но темпы роста достаточно неплохие, превышают среднероссийские. <…> Но надо сказать, что у нас в 2022 году был коэффициент 0,325, а в этом году 0,352, суммарный коэффициент рождаемости у нас растет существенно, но пока не достиг [среднероссийского]", - уточнила она.