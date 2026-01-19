В Подмосковье звание "Почетный донор России" в 2025 году получили 700 человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Звания "Почетный донор России" в 2025 году удостоились 700 жителей Московской области. Всего в регионе проживают более 27 тыс. почетных доноров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря отзывчивым ответственным людям наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Всего в Московской области проживают почти 27,7 тыс. почетных доноров, а в прошлом году такое звание получили 700 человек, что на 11 больше, чем в 2024 году", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что стать донором может любой житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови и прошедший специальное медицинское обследование непосредственно перед донацией. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови или на выездных донорских акциях. Чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.