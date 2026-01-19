Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в праздник Крещения

Предстоятель РПЦ в конце службы, во время пения тропаря праздника, окропил святой водой священнослужителей и верующих

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил чин великого освящения воды после Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе столицы, передает корреспондент ТАСС.

По традиции 18 и 19 января, в сочельник и в сам праздник Крещения Господня, в Русской православной церкви совершается торжественный водосвятный чин с особыми молитвами в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

"Отцы, братья и сестры, поздравляю с великим праздником Богоявления и с престольным праздником сего кафедрального собора! Сам этот факт, что Бог явил себя миру, свидетельствует о том, что Бог не отстранен от мира, он не где-то там, где мы не знаем, на расстоянии, которого мы не способны измерить - он рядом с нами. С нами Бог. Покоряйтесь, языцы, яко с нами Бог - это, наверное, самые сильные слова, утверждающие суть нашей веры", - сказал патриарх в своей праздничной проповеди.

Предстоятель Русской православной церкви в конце службы, во время пения тропаря праздника, окропил святой водой священнослужителей и верующих.

Праздник Крещения Господня называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в Иордане Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Многие люди в этот день, следуя народной традиции, участвуют в крещенских купаниях, идут "на иордани", чтобы окунуться в прорубь или облиться холодной водой.