Суд не вернул изъятые драгоценности блогера Лерчек

Валерия Чекалина обвиняется в выводе денежных средств зарубеж

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы не удовлетворил ходатайство адвоката блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о возвращении ювелирных украшений и часов, изъятых во время обыска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"Изъятые во время обыска ювелирные украшения, а также часы не являются вещественными доказательствами, поэтому суд не может решить их судьбу", - сказала судья.

Адвокат Олег Бадма-Халгаев отметил, что Чекалина намерена продать ювелирные украшения, чтобы на вырученные деньги содержать детей. Стоимость изъятых драгоценностей не уточнили.

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в выводе денежных средств зарубеж, прибыла в Гагаринский суд Москвы для участия в заседании по своему делу после перенесенной операции.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.