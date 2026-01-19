В больницах остаются семь пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Состояние ребенка остается тяжелым

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. На стационарном лечении остаются семь пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области, состояние ребенка остается тяжелым. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в медучреждениях Республики Крым и в РДКБ Минздрава России остаются семь пострадавших при атаке украинских националистов в Хорлах Херсонской области. Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению", - сказал он.