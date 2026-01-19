В туалете казанской школы демонтируют муляжи камер наблюдения

Школа усилит работу по обеспечению сохранности имущества и профилактике правонарушений другими методами

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Управление образования Казани распорядилось демонтировать муляжи камер видеонаблюдения, установленные в туалетах школы № 18, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как пояснили в управлении, по словам руководства учебного заведения, муляжи были размещены в профилактических целях после неоднократных случаев разрушения сантехники, технических шкафов и появления запаха от курения. "В этой связи администрацией школы, чтобы воздействовать на нарушителей, было принято решение разместить муляжи видеокамер", - отметили в ведомстве.

В управлении образования подчеркнули, что школа усилит работу по обеспечению сохранности имущества и профилактике правонарушений другими методами, в том числе через воспитательную и разъяснительную работу с учениками и их родителями.