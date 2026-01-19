ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Посольство РФ в Пакистане выразило соболезнования в связи с пожаром в Карачи

Жертвами пожара в торговом центре стали 14 человек
10:42

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Пакистане выразило соболезнования народу исламской республики в связи с пожаром в торговом центре в городе Карачи, в результате которого погибли более 10 человек.

"Посольство России выражает искренние соболезнования дружественному народу Исламской Республики Пакистан в связи с разрушительным пожаром в торговом центре "Гуль Плаза" в Карачи, а также дорожно-транспортными происшествиями в округах Саргодха и Гвадар 17 января 2026 года, повлекшими многочисленные человеческие жертвы", - говорится в Telegram-канале диппредставительства.

В воскресенье на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось потушить только спустя 33 часа. Предварительно, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки. По последним данным, жертвами стали 14 человек, десятки людей получили травмы. 

