В Москве более 225 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях

Личный состав столичного главка Росгвардии нес службу на территории 538 храмов, соборов и церквей, в которых проходили праздничные православные литургии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 225 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Крещению Господня в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

"В целях обеспечения общественной безопасности маршруты патрулирования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были скорректированы с учетом организации площадок массового пребывания верующих. Мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, посетили свыше 225 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Там отметили, что личный состав столичного главка Росгвардии нес службу на территории 538 храмов, соборов и церквей, в которых проходили праздничные православные литургии. Кроме того, столичные росгвардейцы следили за правопорядком в 42 местах, оборудованных для крещенских купаний на территории 10 административных округов Москвы. Специалистами инженерно-технических отделений ОМОН "Авангард" была проведена тщательная проверка объектов религиозного культа и прилегающих к ним территорий.